Durigan: MDIC está em contato com representantes dos EUA sobre tarifaço

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) está em contato com os representantes dos Estados Unidos sobre a questão das tarifas e não possui nenhuma informação adiantada pelos norte-americanos até o momento.

"A gente precisa primeiro avaliar se, de fato, se confirma mais essa medida despropositada para avaliar quais são os setores afetados. E a gente vai chamar os setores para dialogar e avaliar quais as condições, quais as medidas que eventualmente podem ser propostas. Mas tudo com muita tranquilidade", disse Durigan a jornalistas.

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Questionado sobre se há possibilidade da aplicação da Lei de Reciprocidade frente aos EUA, ele afirmou que o processo chegou a ser iniciado no passado, quando houve o primeiro tarifaço da administração Donald Trump, mas o mecanismo foi interrompido quando houve uma suspensão de vários produtos brasileiros do tarifaço. "Com isso agora, acho que é provável, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa porque, de fato, a gente não tem confirmação de nada ainda."

Sobre a hipótese de edição de uma nova medida provisória (MP) nos trâmites do Brasil Soberano, o ministro disse não descartar algo nessa linha, porque o governo federal precisa proteger as empresas e os empresários brasileiros. "Mas isso vai ser feito com muita cautela para que a gente avalie de fato o impacto que, se vier, trará as empresas brasileiras", emendou.

Ao ser indagado sobre uma lista de exceções mais ampla, ele afirmou: "A ideia é mitigar, dentro de um ataque despropositado, o efeito na economia brasileira. Essa é a linha de base".

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Como mostrado pela Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a investigação de supostas práticas desleais adotadas no comércio pelo Brasil, que deve ensejar em um novo tarifaço, pode sair ainda hoje. A data foi sinalizada por empresários americanos a representantes do agronegócio e da indústria.

Interlocutores afirmam que o relatório final do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), que conduz a investigação, tende a ser publicado no fim da noite desta terça-feira (horário de Brasília), assim como ocorrido nas ocasiões anteriores. A previsão é de conclusão da investigação até amanhã, 15, após as consultas públicas ocorridas na última semana.

Broadcast.