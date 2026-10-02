Durigan: mais de 10 mil sites de bets serão derrubados em questão de horas pela Anatel
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que mais de 10 mil sites de apostas online serão derrubados "em questão de horas" pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), após a edição de Medida Provisória (MP) que proibiu a operação das bets no País.
Durigan também negou tratativas com times de futebol uma semana depois da publicação da MP e disse não haver resistência do governo ao diálogo com o Congresso Nacional, que avalia a medida.
"Temos recebido eventuais setores impactados para dialogar, mas não há nada para ser anunciado e comunicado nesse momento", afirmou a jornalistas, após reunião com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.
Segundo o ministro, há indícios de que o dinheiro antes gasto pelas famílias com apostas online está sendo direcionado a outros setores da economia, efeito que o governo ainda está mapeando.
Questionado sobre a edição da MP às vésperas do primeiro turno das eleições, Durigan disse que não há momento melhor do que o período eleitoral, em que todo mundo vai às urnas para tomar as grandes decisões, "para que você tenha essa espécie de plebiscito sobre esses temas".
De acordo com o ministro, como tudo que acontece no governo, e em especial as matérias que acompanham a Fazenda, não há nenhuma resistência ao diálogo com o Congresso Nacional. "Esse diálogo deve acontecer na medida em que as agendas permitam e em que tiver demanda do Congresso", completou Durigan sobre a articulação da MP das Bets.