Durigan: já há cerca de 5 milhões de contas autoexcluidas de bets

O Ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta quinta-feira, 13, que já há cerca de 5 milhões de pessoas com o CPF bloqueado de qualquer empresa de bets. Ele anunciou que 800 mil dessas pessoas que foram excluídas por conta da adesão ao Novo Desenrola. Ao todo, segundo ele, são aproximadamente 2 milhões de pessoas que aderiram ao programa.

"Pegando esses 800 mil, com 1 milhão e 200 mil pessoas que já tinham voluntariamente sido autoexcluídas, nós chegamos a 2 milhões de pessoas, mais as pessoas que estão em cadastro do Bolsa Família e do BPC, que hoje são mais de 3 milhões, a gente chega a um total de mais de 5 milhões de pessoas impedidas, obstaculizadas, excluídas do jogo no Brasil nesse compromisso de ir tratando as bets como cigarro em desincentivo ao jogo no país", disse.

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Durigan também afirmou que manteve seu compromisso de dar transparência ativa aos processos de liberação de novas bets no País.

Segundo ele, há 85 processos com os principais documentos abertos para consulta do público.