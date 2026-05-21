Durigan: Hoje o GDF não tem capacidade de pagamento, mas não estou fechado ao diálogo

Ao reconhecer que a situação em que o Banco de Brasília (BRB) mergulhou é grave, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o Governo do Distrito Federal (GDF) hoje não possui capacidade de pagamento, mas negou que o governo federal esteja fechado ao diálogo.

"É uma situação grave o que aconteceu ali (no BRB), você tirou o recurso do banco para comprar papel que não valia nada. Uma decisão tomada pela administração do banco com o governador, as autoridades do GDF. Isso é uma problema grave que está sendo apurado", iniciou Durigan em entrevista à CNN Brasil.

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Segundo ele, até a nova governadora, Celina Leão (PP), assumir o cargo, não tinha havido nenhum pedido de reunião com o Ministério da Fazenda. "Então, se houve gelo durante dois, três anos, houve gelo do DF em relação à União", disse Durigan.

"Eu liguei para a governadora do DF para falar do ICMS importação, para pedir que o DF aderisse. Ela aproveitou e falou que queria conversar sobre o BRB. Eu disse, olha, eu não tenho nada sobre a minha mesa, não tenho nenhum pedido sobre a minha mesa, eu não tenho o que avaliar. Foi quando ela disse que então faria um pedido e faria um pedido de reunião. Acho que isso tem chegado, chegou um pedido do Ministério da Fazenda."

Em seguida, ele sustentou que hoje o GDF não tem Capag, a capacidade de pagamento para tomar um empréstimo com aval do Tesouro Nacional. "Mas eu não estou fechado ao diálogo. Muito ao contrário, eu não estou dando resposta política, eu estou dando resposta técnica a uma questão que é grande, que nunca foi trazida ao Ministério da Fazenda e ao governo federal", disse.

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E completou: "Estou conversando com o Banco Central, disposto a conversar com o GDF para achar o melhor caminho, privilegiando o interesse público que é o que me preocupa".