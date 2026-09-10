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ECONOMIA

Durigan: governos que antecederam atual nada fizeram para dar eficiência a compras do exterior

Escrito por Mateus Maia e Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 10, que os governos anteriores não regulamentavam as remessas internacionais que chegavam ao Brasil. Ele discursou durante a sanção da lei que isenta o Imposto de Importação para remessas de até US$ 50.

"Não se tinha controle sobre o que era comercializado, tinha blusinha, mas também tinha arma e brinquedos prejudiciais às crianças", afirmou Durigan.

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Segundo ele, foi o atual governo que criou o programa Remessa Conforme para dar mais controle sobre o que entra no País.

Ele disse ainda que agora existem informações sobre os produtos e que caíram os envios de armas e drogas.

"Foi Lula que de novo resgata isenção que fizemos no começo de 2023 para, além de estabelecer controle para crianças, trazer as empresas para o controle...e de novo traz a isenção dentro do programa de regularidade e que nos permite ter controle", completou Durigan.

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TAXA DAS BLUSINHAS/MP/SANÇÃO/CERIMÔNIA/DURIGAN
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