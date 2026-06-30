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ECONOMIA

Durigan: governo quer criar espécie de Desenrola para agricultores prejudicados

Escrito por João Caires e Célia Froufe (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 17:52:00 Editado em 30.06.2026, 17:59:20
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 30, que o governo federal quer criar um Desenrola para os produtores do agronegócio poderem renegociar as dívidas adquiridas em decorrência da quebra de safra nos últimos anos por intempéries climáticas, em especial na região Sul do Brasil.

Segundo ele, a equipe econômica do Executivo "não se cansa" de debater a questão com o Congresso Nacional a fim de delimitar os limites dos benefícios que devem vir a ser concedidos.

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"Há sim vontade e compromisso do governo em chegar num bom termo e fazer uma espécie de Desenrola dos Agricultores que estão em dificuldade. O que nós não podemos admitir, em nome do sistema financeiro, olhando para a situação dos bancos como um todo e da situação fiscal do país, é que a gente faça uma grande renegociação, inclusive para quem não precisa", afirmou o ministro, durante entrevista de anúncio da retirada de subvenções ao diesel.

Durigan afastou a vinculação do auxílio aos produtores dos recursos extras advindos da tributação de exportação de petróleo do Brasil, logo, caso o tributo se encerre, a renegociação não ficaria prejudicada. "Em nenhuma medida vinculado com o imposto de exportação".

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DESENROLA/AGRICULTORES/FAZENDA/DURIGAN/SINALIZAÇÃO
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