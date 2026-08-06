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ECONOMIA

Durigan: estatais não têm um problema generalizado; Correios impactam no resultado geral

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 6, que as empresas estatais não têm um problema generalizado, mas admitiu que os Correios impactam o resultado geral destas. Ele concedeu entrevista à GloboNews. "Primeiro que as estatais não têm um problema generalizado. É claro que, quando você bota todo o resultado, o resultado dos Correios impacta muito no resultado geral das estatais", comentou.

Ele afirmou não ter dilema em discutir possíveis parcerias ou joint ventures para os Correios se isso for fazer a empresa ficar saudável novamente.

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"Eu não tenho dilema com discutir você segmentar atividades dos Correios, fazer com que você tenha mais joint ventures, ou seja, parcerias com a iniciativa privada, o que o atual presidente dos Correios tem buscado", afirmou o ministro.

E completou: "A minha diretriz para os Correios é que precisam melhorar a sua situação. Se precisa de empréstimo para que eles tenham um tempo para fazer investimentos, fazer alienação de ativo, fazer parcerias com a iniciativa privada, que se faça isso."

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ESTATAIS/CENÁRIO/FAZENDA/DURIGAN
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