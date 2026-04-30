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Durigan: é possível alavancar aporte do FGI em 8 vezes, o que representa R$ 16 bi a empresários

Escrito por Gabriel de Sousa, Gabriel Hirabahasi e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 18:14:00 Editado em 30.04.2026, 18:23:26
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 30, que é possível alavancar o aporte do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) em até oito vezes, o que representaria R$ 16 bilhões para empresários. Ainda segundo Durigan, os bancos avaliam positivamente o mecanismo, que é ligado ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

"Todos elogiam muito o FGI e dizem que o pequeno industrial, o pequeno varejista e o pequeno lojista tomam créditos baratos na rede bancária do país inteiro via FGI. Por isso, a importância de manter o FGI abastecido. São R$ 2 bilhões de aporte no FGI, o que permite alavancar algo em 8 vezes, então são R$ 16 bilhões para os pequenos e médios empreendedores e industriais do país"

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Durigan também disse que é preciso lembrar da política industrial do Brasil, junto aos números econômicos do governo. O ministro afirmou que é preciso que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adote medidas necessárias para auxiliar o setor.

"A gente tem controlado uma série de medidas e tem garantido a inflação sob controle. Mas é preciso que a política industrial não fique esquecida e que a gente vá adotando as medidas necessárias", disse Durigan.

O ministro da Fazenda também fez um balanço sobre o programa Move Brasil, que busca renovar frotas de caminhões com créditos com juros reduzidos. De acordo com Durigan, o governo está melhorando as condições dos beneficiários com a redução de juros em até 3 pontos percentuais.

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"O Move 1, quando a gente olha para os autônomos, em especial, a gente está melhorando, e muito, as condições. Seja na questão da taxa de juros, que está indo a 11,3% a 12,4%, já melhorando muito dos 14,9% e dos 14,2% que tínhamos", disse.

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