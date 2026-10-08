Durigan: dúvida se PT apoia arcabouço é liquidada por programa de reeleição do presidente Lula

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a dúvida sobre o apoio do Partido dos Trabalhadores (PT) ao arcabouço fiscal implementado pela gestão do ex-ministro Fernando Haddad foi liquidada pelo programa de reeleição do presidente Lula. "Se tem alguma dúvida de que o Partido dos Trabalhadores apoia a regra fiscal que nós executamos neste governo, essa dúvida fica liquidada quando você olha o programa de governo do presidente Lula, que diz com todas as letras que tem que se manter o arcabouço fiscal, aprimorando, em especial, quando a gente busca eficiência do gasto público, nos gastos sociais", comentou Durigan em entrevista à CNN Brasil.

Em seguida, ele disse que é preciso valorizar crescimento acima do projeto no mercado e desemprego e inflação nas mínimas históricas.

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Durigan também defendeu que houve superávit comercial nos últimos anos e uma política liberal de acesso a novos mercados neste governo. "O que eu quero dizer, muitas vezes para os meus colegas de esquerda, é que não dá para achar que o desemprego está bom, a inflação está boa, o crescimento do País foi bem, a gente gerou resultado positivo na balança comercial, diminuímos a desigualdade, tiramos o Brasil do mapa da fome, mas a política econômica não vai bem."

Na sequência, ele desafiou ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro e atuais integrantes da chapa de Flávio a dizerem o que foi melhor no governo Bolsonaro. "Não estamos olhando para discutir pastel de vento. Olha o que foi feito no governo Lula 3 e olha o que foi feito no governo Bolsonaro. Política social, esquece. Política de desenvolvimento, esquece. Aí eles falam de produtividade, não tem nada do governo Bolsonaro que se equipare, que chegue aos pés do que é a reforma tributária em termos de ganho de produtividade."