Durigan diz que Selic a 13,75% é alta e que governo deve dar condições para queda sustentável

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 5, que a taxa básica de juros é bastante alta no País e que isso é ruim para a economia. Por isso, o governo deve dar condições estruturadas para que esses juros possam cair. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu na quarta-feira, 4, pela manutenção da Selic em 13,75%, depois de cinco cortes consecutivos.

"É uma taxa de juros bastante alta e muito ruim para a economia e para todos os setores. Mesmo setor financeiro, setor produtivo. Então, nós precisamos adotar as medidas necessárias para que a gente dê as condições para que, de maneira sustentável e estrutural, a taxa de juros diminua no Brasil", afirmou o ministro.

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Ele disse que não iria fazer comentários qualitativos sobre a decisão do Banco Central, mas repetiu que cabe ao governo dar condições para uma queda estrutural dos juros.

Um dos fatores que contribuíram para a desancoragem das expectativas e deterioração do cenário inflacionário é a falta de segurança na política fiscal do governo.

Sobre o assunto, o ministro disse que não haverá novas medidas nesse tema pelos próximos dias, mas que pode haver mais informações sobre isso após viagem internacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula Silva (PT).

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"Esse ano nós estamos falando de muito tempo, mas nos próximos dias, provavelmente não haverá anúncio, o presidente tem viagem para COP. A gente vai seguir debatendo, levando propostas. Tenho falado com o presidente diariamente, mas para os próximos dias não, acho que quando o presidente voltar da viagem dele a gente deve ter mais informações", completou Durigan.