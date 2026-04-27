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Durigan diz que previsão é seguir com cortes no Copom, mas que não faz pedidos ao BC

Escrito por Francisco Carlos de Assis e Eduardo Laguna (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 17:17:00 Editado em 27.04.2026, 17:23:41
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 27, que a expectativa da pasta que ele comanda é de que o Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne na terça-feira e quarta-feira para deliberar sobre a taxa básica de juros, continue reduzindo a Selic. Ele, que cumpriu agenda em São Paulo nesta segunda-feira, fez essa afirmação ao ser perguntado se a Fazenda teria feito pedido ao BC para continuar cortando a Selic.

"Eu não faço pedidos ao Copom. Eu acho que a gente tem que olhar que os dados têm vindo robustos na economia brasileira, com a inflação sob controle. A gente, inclusive nas medidas que estão sendo adotadas com muito rigor, seja no tempo, seja no volume do impacto da guerra principalmente nos combustíveis, tem gerado essa possibilidade de mitigar aumentos de preços no País. Então, a expectativa é que a gente siga tendo os cortes como anunciado, mas aqui não é um pedido para o Copom", disse o ministro.

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De acordo com ele, a Fazenda faz o seu trabalho no lado fiscal, que tem melhorado desde 2023, para que se consiga harmonizar, quanto mais, a política monetária.

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