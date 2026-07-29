Durigan diz que o governo pode retirar o subsídio da gasolina se o petróleo cair

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na terça-feira, 28, que o governo pretende retirar a subvenção da gasolina caso o preço do petróleo caia, em entrevista ao programa É Notícia, da RedeTV!.

"Se o preço do petróleo cair, vamos tirar o subsídio. Se tivermos uma redução maior dos preços do petróleo, vamos tirar porque temos que voltar para a situação anterior", disse Durigan, ao ressaltar o caráter excepcional da medida, que foi adotada como forma de aliviar a alta das cotações do petróleo decorrente da guerra no Oriente Médio.

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Em relação à economia brasileira, o ministro defendeu a importância da diminuição dos gastos obrigatórios e da redução dos juros, com o objetivo de "unir setor privado e setor público".

Durigan disse ainda que a inflação atual é menos da metade da que foi observada em 2022 e que a prioridade no debate eleitoral deve ser mantê-la controlada. "O tema da eleição é manter inflação, garantir inflação baixa", afirmou.

O ministro citou também o mercado de trabalho como indicador de melhora da economia, com o desemprego na mínima histórica, e afirmou que é preciso "dar estabilidade" ao cidadão brasileiro.