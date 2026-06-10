Durigan diz que não procede afirmação de que governo retirou mais de R$ 200 bi do arcabouço

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira, 10, que é desinformação afirmar que o governo retirou mais de R$ 200 bilhões do arcabouço fiscal. Segundo ele, isso não procede e mesmo com a guerra no Irã a meta fiscal se manteve inalterada.

"Isso é desinformação. O arcabouço fiscal está sendo cumprido com todo rigor desde 2024, que foi o primeiro ano que a gente teve o arcabouço fiscal com plena vigência durante um ano. A gente cumpriu a meta, que muita gente inclusive na época dizia que não ia ser cumprida, que era de zerar o déficit, foi cumprida no ano passado, em 2025", afirmou o ministro.

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Ele disse ainda que essas contas são de poucos economistas e não retratam o mercado financeiro. "Várias dessas contas, veja, é um outro economista, não é nem o mercado quem diz, é um economista que está soltando relatório a respeito disso e que confunde, em vez de esclarecer", completou.

Por fim, ele disse que conversou na noite da terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) dos templos, que dá imunidade tributária a locais religiosos e redondezas. O texto foi aprovado na terça pela Câmara dos Deputados.

Sobre uma possível pauta desse tema no Senado, Durigan afirmou que seria uma pergunta a ser feita ao presidente Alcolumbre.