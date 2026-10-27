Durigan diz que não há definição sobre Fazenda, mas avalia Fonteles um excelente nome

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 27, que sua conversa na segunda-feira, 26, com o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tratou de composição da equipe econômica, mas afirmou que Rafael Fonteles (PT), reeleito governador do Piauí, seria um excelente nome para assumir as contas públicas.

"Não tem nenhuma definição. Ontem, no fim do dia, voltei de São Paulo e tratei com o presidente do que foi a segunda-feira com as variações em especial da bolsa, câmbio e juros", afirmou Durigan. "Não tratamos de equipe. Isso é um assunto que o presidente vai se debruçar agora nas próximas semanas, nos próximos meses para definir e acho o nome do Rafael (Fonteles) um excelente nome", acrescentou.

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Em entrevista exclusiva ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na segunda-feira, Durigan adiantou que não havia conversado com o presidente sobre sua continuidade na chefia da Pasta, mas reforçou que trabalha até o fim do ano, sem destino selado pelo chefe do Palácio do Planalto.