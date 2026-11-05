Durigan diz que Lula convocou reunião com economistas para dividir 'cenários e diagnósticos'

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 5, que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), convocou uma reunião com economistas e integrantes do governo para discutir cenários e diagnósticos da economia brasileira. Ele não soube informar, entretanto, hora nem local do encontro que deve acontecer hoje.

"A reunião foi chamada pelo presidente da República. Não tenho mais informações. A convocação não foi feita por aqui, mas é mais um esforço de dividirmos os cenários, os diagnósticos", afirmou o ministro.

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Durigan disse que levará propostas e ideias, em termos gerais, do que a equipe econômica está pensando em fazer nas próximas semanas.

O ministro disse, entretanto, que não haverá novas medidas nesse tema pelos próximos dias, mas que pode haver mais informações sobre isso após viagem internacional do presidente.

"Esse ano nós estamos falando de muito tempo, mas nos próximos dias, provavelmente não haverá anúncio. O presidente tem viagem para COP. Vamos seguir debatendo, levando propostas. Tenho falado com o presidente diariamente, mas para os próximos dias não, acho que quando o presidente voltar da viagem dele devemos ter mais informações", completou o ministro.