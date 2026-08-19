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Durigan diz que irá mediar conversas do governo do Rio com BNDES e BB sobre dívidas do Estado

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que irá falar com os presidentes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e do Banco do Brasil (BB), Tarciana Medeiros, para ajudar a mediar a conversa do governo do Rio de Janeiro com as instituições financeiras.

"Vou ajudar a mediar para entender se é possível, se for possível, a gente faz", disse Durigan a jornalistas nesta quarta-feira, 19, após encontro com a Associação Nacional de Jornais (ANJ).

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Na terça-feira, 18, o governador interino do Rio, Ricardo Couto, esteve com Durigan na Fazenda para discutir formatos de realocação das dívidas do Estado. Segundo ele, as dívidas estão sendo reestruturadas de modo a entregar o Estado ao próximo governo "sem dívidas atuais e superavitário".

"O objetivo maior dessa reunião hoje foi ver a reestruturação total da dívida do Estado, não apenas dentro da ideia do Propag Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, mas também a reorganização de todo o déficit que nós temos junto às instituições financeiras", disse Couto.

Ele informou que há um déficit bancário com as instituições financeiras de cerca de R$ 26 bilhões e o governo deseja reescalonar esse déficit com juros menores. Segundo o ministro, a ideia é entender qual o espaço nos bancos para fazer essa negociação.

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Em maio deste ano, o governo federal autorizou a adesão do Rio ao Propag, permitindo a ampliação do prazo de pagamento das dívidas e uma redução significativa dos encargos financeiros.

Ao mesmo tempo, o programa vincula os benefícios fiscais à ampliação de investimentos estratégicos em áreas essenciais para a população. Após a agenda na Fazenda, o governador interino do Rio seguiu para outra reunião no Ministério da Justiça.

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