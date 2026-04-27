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Durigan diz que houve chegada a consenso para anúncio do Desenrola 2.0 ainda nesta semana

Escrito por Eduardo Laguna e Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 17:11:00 Editado em 27.04.2026, 17:18:50
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 27, que o programa de renegociação de dívidas, que está sendo chamado informalmente de Desenrola 2.0, será levado na terça-feira, 28, ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva para anúncio ainda nesta semana. Após alinhamento final do programa em reunião com presidentes dos bancos, o ministro adiantou que haverá descontos de até 90% nas renegociações, assim como a possibilidade do uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitação das dívidas.

Durigan também afirmou que foram acertados com os bancos os prazos das dívidas a serem renegociadas, mas preferiu deixar os detalhes sobre o funcionamento do programa após a validação pelo presidente Lula.

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"Passamos em revista todos os pontos do programa. A área técnica me acompanhou, trouxe a sua perspectiva, e os bancos também. Eu arbitrei os pontos finais e vou levar ao presidente amanhã, para que o presidente, nos próximos dias, anuncie esse programa", disse Durigan em entrevista coletiva a jornalistas no gabinete do ministério da Fazenda em São Paulo nesta segunda-feira.

Antes da entrevista, ele se reuniu com os CEOs de Itaú Unibanco, Santander, BTG Pactual, Bradesco e Nu Pagamentos, além do presidente da Febraban, Isaac Sidney. "Eu diria que chegamos a um bom consenso técnico em todos os pontos, e estou pronto para levar ao presidente. Voltando para Brasília amanhã, falo com o presidente, para que o anúncio seja feito possivelmente ainda esta semana", disse Durigan.

Conforme o ministro, o programa estará operacional e disponível para a população assim que for anunciado por Lula. Haverá um prazo de duração, mas Durigan não adiantou qual.

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ENDIVIDAMENTO/INADIMPLÊNCIA/PACOTE/DURIGAN
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