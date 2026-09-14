Durigan diz que depois das eleições haverá outro cenário para debater tarifaço com EUA

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda-feira, 14, que, depois das eleições de outubro no Brasil, haverá outro cenário para voltar a debater o tarifaço aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.

"Como tem uma série de questões de interferência, de criar um clima no processo eleitoral brasileiro - muito em razão da família Bolsonaro, que gosta de fazer isso - a gente tem que esperar passar o pleito", disse o ministro em entrevista ao site Amado Mundo. Ele reforçou que o governo lançou três edições do plano Brasil Soberano, de apoio aos exportadores nacionais.

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"Mas ainda assim tem algum impacto. Então, eu acho que depois das eleições nós vamos ter mais força e um momento político mais apropriado para voltar a negociar, porque não faz sentido", continuou Durigan.

Na avaliação do titular da Fazenda, os EUA estão impondo barreiras tarifárias ao mundo principalmente por causa da China, que tem dominado o mercado global.

Mais cedo, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, disse que deve se reunir com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, no fim de setembro ou início de outubro, presencialmente. O encontro será em Milwaukee, onde ocorrerá a reunião de ministros de Indústria dos países do G20.