Durigan diz que debate sobre Previdência precisa considerar questão da desigualdade

Indagado sobre uma eventual nova reforma da Previdência, o porta-voz econômico da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 1º, que o debate sobre assunto precisa contemplar a questão da desigualdade.

"O presidente Lula mandou uma revisão da aposentadoria de militar. Quer dizer, não dá para a população estar se aposentando com 70, 65 anos, em média, e o militar estar se aposentando com 45, 46 anos, como acontece muitas vezes. Tem que fazer um ajuste nisso, não estamos querendo muito, é preciso aumentar um pouco essa idade", disse o ministro da Fazenda, durante debate sobre economia na GloboNews com assessores das campanhas presidenciais.

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"Qual é a nossa posição? Nós temos que ter a desigualdade do País muito clara para a discussão de Previdência. Não dá para pegar uma pessoa que mora na periferia e falar que ela vai se aposentar com a mesma idade e com as mesmas condições de alguém que mora no centro de uma capital. Trazendo esse debate, a gente precisa encarar o debate da Previdência nos próximos anos", afirmou Durigan.

O ministro disse ainda que o governo colocou na pauta também a questão dos supersalários do Congresso e do Judiciário. "Começando com cortar privilégios, a gente dá o exemplo e faz o ajuste que for necessário, seja mudando base de financiamento para não desincentivar quem contrata, seja, por exemplo, mudando base para a questão digital. O Bill Gates propôs isso esses dias. Se você olhar para a questão digital e ver que está tendo ganho de produtividade, pode desonerar o trabalho e onerar, eventualmente, o software, alguma coisa que apareça no campo digital."