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ECONOMIA

Durigan diz que conversará com setores para que imposto seletivo passe a valer só em 2028

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:25:00 Editado em 02.07.2026, 12:38:53
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (2) que, para evitar uma guerra política sobre o imposto seletivo, em razão do período eleitoral, irá conversar com os setores para o instrumento passar a valer somente em 2028.

"A partir da semana que vem eu vou dar início a essa conversa com os setores que são em especial impactados pelo imposto seletivo, para que a gente faça uma transição suave, pactue uma não discussão de mérito, mantendo a carga tributária para 2027. Para que a gente tenha um ano de debate de como deve vir o imposto seletivo a partir de 2028", disse o ministro.

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Durigan afirmou que o Congresso já deu a metodologia para a definir a alíquota do CBS e disse que a proposta é manter a carga tributária de hoje, em grande medida do IPI, no imposto seletivo, em um primeiro momento.

"A partir do ano que vem, vamos discutir o imposto seletivo progressivo nos próximos anos, que é como determina a Constituição. Acho que, a partir de 2028, a gente vai começar a ter clareza de qual é o tamanho do imposto seletivo, já definitivo no País, e a projeção, o quanto se estabiliza de CBS e o quanto a gente vai projetar de IBS para os próximos anos."

Ele participa do evento Caminhos do Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico.

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REFORMA TRIBUTÁRIA/IMPOSTO SELETIVO/DURIGAN
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