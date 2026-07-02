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ECONOMIA

Durigan diz crer que não haverá aumento de preços com a reforma tributária

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 02.07.2026, 12:38:00 Editado em 02.07.2026, 12:48:04
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira (2) que acredita que não haverá aumento de preços com a reforma tributária, mas ponderou não ser categórico.

"Eu tenho, de fato, neste momento, feito alguns estudos com a equipe e, de fato, eu tendo a acreditar que não, mas não estou dizendo categoricamente que não vai haver, até porque você tem que ter abertura de compreensão e de entendimento", afirmou.

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Durigan observou que há um anseio dos setores em saber qual será a alíquota, que entende a importância da previsibilidade, mas que não será somente ela que conta. "É preciso considerar a quantidade de crédito que você vai levar junto naquela alíquota", disse o ministro, que frisou que haverá uma complexidade maior nessa avaliação.

O ministro repetiu que sua avaliação é de que não haverá impacto do ponto de vista macroeconômico, mas pontuou que, no caso dos setores, está aberto a aprender e avaliar caso a caso.

Diálogo

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Durigan defendeu o diálogo da União com os Estados em temas com impacto econômico. Ele afirmou que esse é um desafio, mas ponderou que a reforma tributária dá a oportunidade de um fórum permanente entre esses entes.

"Nós temos fórum permanentes de debate. Talvez o que faltasse à equipe econômica anterior era ter um lugar para discutir com os Estados", disse.

O ministro participou nesta quinta do evento Caminhos do Brasil, promovido pelo jornal Valor Econômico.

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AUMENTO Durigan preços Reforma tributária
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