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Durigan diz apoiar PEC da autonomia do BC, mas adverte que é preciso cuidado com projeto

Escrito por Sandra Manfrini e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 07:39:00 Editado em 10.06.2026, 07:48:31
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou na noite desta terça-feira, 9, ser favorável ao fortalecimento do Banco Central com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 65, que garante autonomia orçamentária e financeira ao BC. Ele advertiu, no entanto, que "é preciso tomar cuidado, porque a pretexto de fortalecer o BC, uma série de outras regras podem ser incluídas e isso pode atrapalhar".

Conforme o Broadcast noticiou mais cedo nesta terça, a equipe econômica do governo Lula trabalha em uma alternativa à PEC. A ideia seria manter o BC como autarquia, mas com maior autonomia para gerir os próprios recursos.

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A PEC 65 é o primeiro item da pauta da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desta quarta-feira, 10. O presidente do colegiado, senador Otto Alencar (PSD-BA), garantiu, em entrevista ao Broadcast, que a matéria será votada e não há possibilidade de retirar o texto da pauta. O relator senador Plínio Valério (PSDB-AM), descartou qualquer possibilidade de acolher uma mudança no texto.

Apesar disso, Durigan disse que pretende falar novamente com Plínio Valério "para que a gente tenha espaço de arrumar o texto e não ter um texto ruim sendo votado no Senado".

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