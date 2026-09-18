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Durigan diz a portal que dívida não seguirá trajetória de alta, mas cita patamar de 80% em 2030

Escrito por Mateus Maia e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, nesta sexta-feira, 18, em entrevista ao UOL, que a trajetória de alta da dívida pública não vai continuar em um possível próximo governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele admitiu, entretanto, que o patamar pode ficar perto dos 80% do PIB em 2030.

"Essa trajetória da dívida nos incomoda e já temos as previsões para os próximos anos de, a partir de 2029, estabilizar o crescimento, para, em 2030, ter redução", afirmou Durigan.

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Ele disse que sente desconforto com o atual patamar da dívida pública em relação ao PIB e que não quer passar dos 80% numa possível reeleição.

"De fato, eu não queria que passasse de 80% do PIB. Mas vamos chegar a 2030 abaixo de 80% do PIB. Ou pelo menos em 80% do PIB, porque esse é um limite que nos incomoda", completou o ministro.

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DÍVIDA PÚBLICA/FAZENDA/DURIGAN
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