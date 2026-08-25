Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Durigan: 'Devemos olhar para regulamentação do sistema financeiro, para evitar REAGs e Masters'

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 25, que, dentro de uma agenda microeconômica, é preciso olhar para a regulamentação do sistema financeiro, para evitar novos casos como o do Banco Master e da REAG Investimentos. "Já aprovamos o marco de garantias e uma reforma do setor seguros. Devemos olhar agora para regulamentação do sistema financeiro, para evitar REAGs, novos Masters da vida", disse o ministro. Ele emendou também ser preciso aprimorar a lei de falências e de recuperação judicial.

Ao longo de sua fala, o ministro também afirmou que o governo está "olhando para erros do passado", e como exemplo mencionou a revisão da desoneração da folha de pagamentos. "A desoneração da folha foi um erro", avaliou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As declarações de Durigan foram feitas em participação em evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SISTEMA FINANCEIRO/REGULAMENTAÇÃO/FAZENDA/DURIGAN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV