Durigan: 'Devemos olhar para regulamentação do sistema financeiro, para evitar REAGs e Masters'

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 25, que, dentro de uma agenda microeconômica, é preciso olhar para a regulamentação do sistema financeiro, para evitar novos casos como o do Banco Master e da REAG Investimentos. "Já aprovamos o marco de garantias e uma reforma do setor seguros. Devemos olhar agora para regulamentação do sistema financeiro, para evitar REAGs, novos Masters da vida", disse o ministro. Ele emendou também ser preciso aprimorar a lei de falências e de recuperação judicial.

Ao longo de sua fala, o ministro também afirmou que o governo está "olhando para erros do passado", e como exemplo mencionou a revisão da desoneração da folha de pagamentos. "A desoneração da folha foi um erro", avaliou.

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As declarações de Durigan foram feitas em participação em evento organizado pela revista Exame e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) em São Paulo, com coordenadores de campanha dos candidatos à Presidência da República.