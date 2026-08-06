Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Durigan: desde 24 resultado do governo não é responsável por endividamento, e sim taxa de juros

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira, 6, que os dados do próprio Banco Central mostram que o resultado do governo não é o responsável pelo aumento do endividamento público desde 2024, e sim a taxa de juros. Ele concedeu entrevista à Globonews.

"Eu não digo isso só do meu lado, veja que, durante essa gestão, as três maiores agências de rating no mundo, melhoraram a nota do Brasil", disse o ministro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Durigan afirmou, na sequência, que o compromisso do governo é com "a trajetória de melhora fiscal e aprimoramento das contas públicas".

O ministro da Fazenda disse que o governo não está gastando mais do que arrecada e que não, hoje, não há nenhum risco de o Tesouro não pagar sua dívida. "Não há risco de troca de Tesouro por ativo real", emendou.

"Há sim uma preocupação minha, em especial, com o tamanho da nossa dívida. A nossa dívida já foi maior no passado, já houve uma redução em tempos recentes e nós precisamos trabalhar para diminuir a taxa de juros com esforço fiscal para que a gente diminua o endividamento do País ou, pelo menos, comece a estabilizar e projetar uma situação fiscal de médio e longo prazo mais estável", acrescentou Durigan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DÍVIDA PÚBLICA/CENÁRIO/FAZENDA/DURIGAN
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV