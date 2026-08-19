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Durigan: Decisão de Lula é instalar comissão da MP das blusinhas e votar tão logo possível

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, voltou a dizer que o presidente Lula determinou à equipe do governo que faz interlocução política no Congresso que dê andamento à apreciação da medida provisória (MP) que acaba com a chamada "taxa das blusinhas".

Indagado sobre a resistência do varejo nacional, Durigan respondeu que o governo tem tratado com as empresas, na parte tributária, no que é possível ajudar, juntamente aos Estados. "Nós estamos caminhando bem e essa é uma determinação que nós vamos trabalhar para instalar a comissão mista e votar a medida provisória no Congresso".

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O prazo final para a aprovação da medida provisória que acaba com a taxa é 8 de setembro. O governo espera que as Casas votem o texto na semana de esforço concentrado que deve acontecer no Congresso antes do primeiro turno das eleições.

Na terça-feira, 18, Lula gravou um vídeo pedindo que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), aprovem a medida provisória, e disse não saber o motivo pelo qual integrantes do comércio varejista são contrários ao fim da taxa.

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Taxa das blusinhas/MP/FAZENDA/DURIGAN
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