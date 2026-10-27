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Durigan confirma que MP do Imposto Seletivo deve ser enviada essa semana

Escrito por Franco Dantas, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta terça-feira, 27, que o governo federal planeja editar a Medida Provisória (MP) que define a alíquota do Imposto Seletivo ainda essa semana.

"Vamos fazer o envio em breve, essa semana, provavelmente", afirmou Durigan.

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O novo tributo, apelidado de "Imposto do Pecado", foi aprovado no âmbito da reforma tributária e entrará em vigor em 2027 e deve recair sobre setores e produtos que geram prejuízo à saúde e ao meio ambiente.

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REFORMA TRIBUTÁRIA/IMPOSTO SELETIVO/GOVERNO/MP/DURIGAN
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