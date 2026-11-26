O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, usou as redes sociais para se manifestar sobre a confirmação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, como titular da Fazenda do quarto governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele citou seu antecessor, Fernando Haddad (PT), para desejar bom trabalho ao sucessor.

"Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco", escreveu Durigan. "Desejo um bom trabalho pelo nosso Brasil. Conte comigo e com toda a minha equipe em sua chegada", completou ele em mensagem publicada no X.

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Durigan foi secretário-executivo durante a maior parte da gestão de Fernando Haddad na Fazenda e ascendeu ao posto quando o petista se desincompatibilizou para disputar o governo de São Paulo, em março deste ano. O ministro chegou a ser, inclusive, cotado para seguir no cargo.

Ele e o atual ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, foram chamados por Lula ao Palácio da Alvorada na noite desta quinta-feira, 26, quando o mandatário recebeu o aceite de Trabuco.