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Durigan: carência do Procred passa de 12 para 24 meses; prazo da operação sobe de 72 a 96 meses

Escrito por Mateus Maia, Gabriel de Sousa e Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 12:36:00 Editado em 04.05.2026, 12:42:26
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 4, que o Novo Desenrola terá uma linha para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para pequenos empresários e para agricultores familiares. A fala foi durante o lançamento oficial do novo programa de renegociação de dívidas, o Novo Desenrola.

"O estudante do CadÚnico, terá desconto ainda maior, de 99% da dívida geral, de modo que também ele possa virar a página e seguir adiante. Mais de um milhão de estudantes serão beneficiados com essa renegociação do Fies", disse o ministro.

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No caso das dívidas estudantis, o Fies vai permitir pagamento à vista, sem juros e multa, com 12% de desconto no principal ou parcelamento em até 150x sem juros e multa das dívidas.

Além disso, o ministro afirmou que o governo estuda uma forma de premiar os adimplentes do Fies.

Procred e Pronampe

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Para as empresas, Durigan explicou que o limite do Procred sobe de 30% para 50% do faturamento da empresa, com teto de R$ 180 mil por mês, no novo programa.

Essa linha de crédito do governo já existe e serve para microempresários que não conseguiram acessar o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

A carência dessa linha de crédito para de 12 para 24 meses e o prazo da operação sobe de 72 para 96 meses.

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Já no Pronampe, o limite de crédito sobe de R$ 250 mil para R$ 500 mil, com alta da carência e prazo.

"O Procred e o Pronampe são dois programas muito bem-sucedidos que o governo federal opera, inclusive com taxa limite de juros. Um com Selic mais 5% ao ano, que é uma taxa muito baixa", afirmou.

Dívidas rurais

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Para as dívidas rurais, Durigan afirmou que será reaberto o prazo do Desenrola Rural até dezembro, com 800 mil agricultores familiares podem ser beneficiados pelo Desenrola Rural.

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ENDIVIDAMENTO/INADIMPLÊNCIA/PACOTE/NOVO DESENROLA/DETALHAMENTO
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