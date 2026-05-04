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Durigan: aumento dos juros onerou famílias beneficiadas pelo primeiro Desenrola Brasil

Escrito por Cícero Cotrim, Gabriel de Sousa e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 13:12:00 Editado em 04.05.2026, 13:23:01
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta segunda-feira, 4, durante o lançamento do novo programa Desenrola Brasil, que o aumento dos juros atingiu negativamente as famílias que haviam sido beneficiadas pelo primeiro programa. Segundo o ministro, há atualmente um cenário que possibilita uma queda da Selic.

"A expectativa de uma redução de juros se frustrou por várias razões e a gente foi percebendo um incremento da taxa de juros, o que onerou as famílias na contramão do que o primeiro Desenrola havia preparado", declarou Durigan, que afirmou que o novo programa de renegociação de dívidas possui diferenças claras em comparação ao antecessor.

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O ministro também deu números sobre o novo programa. Ele deve atender até 20 milhões de pessoas, sendo 15 milhões através do consignado do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Já o Desenrola FIES deve atender 1,5 milhão de estudantes, enquanto o Desenrola Rural tem um público-alvo estimado em 800 mil brasileiros.

O ministro da Fazenda também disse que o governo não vai fazer um aporte imediato no Fundo de Garantias e Operações (FGO), e que a autorização do programa é para até R$ 5 bilhões.

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O saque dos beneficiários de até 20% do saldo do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) ou de R$ 1 mil (o que for maior) deve chegar até o limite máximo de R$ 8,2 bilhões.

Durigan disse também que os atos que norteiam o Desenrola 2.0 serão publicados nesta segunda-feira, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Ele afirmou ainda que espera que a vertente da iniciativa destinada a empresas tenha efeitos imediatos.

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ENDIVIDAMENTO/INADIMPLÊNCIA/PACOTE/NOVO DESENROLA/DURIGAN
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