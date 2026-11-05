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Durigan: apesar de ter insegurança, nova previsão é começar em janeiro a reforma tributária

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quinta-feira, 5, que, apesar da insegurança causada na reforma tributária durante as eleições, o governo ainda trabalha com o seu inicio de vigência para janeiro de 2027. "Toda a programação que nós temos é para que a gente comece a reforma tributária a partir de janeiro de 2027. É claro que durante a eleição teve muita gente que atrapalhou a reforma tributária, muita desinformação, muito medo no setor produtivo, mas nós temos que vencer o medo", afirmou, ao chegar ao ministério no período da manhã desta quinta.

Durigan disse que a ideia do governo não é penalizar os empresários, afirmando que haverá programa de conformidade e, se houver necessidade, extensão de prazo para entrega de informações ou cobrança de multas.

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"Nós vamos ter programa de conformidade em que, se tiver de boa fé do contribuinte, não vai haver penalidade. Se tiver necessidade de estender prazo de multa ou de prestação de informação acessória, nós vamos fazer isso provavelmente inclusive com anúncios aqui bastante organizados em coletiva para que a gente não gere nenhum tipo de insegurança no setor produtivo", completou o ministro da Fazenda.

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REFORMA TRIBUTÁRIA/VIGÊNCIA/DURIGAN
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