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ECONOMIA

Durigan anuncia ampliação e prorrogação de medidas para reduzir preços de combustíveis

Escrito por Mateus Maia, Renan Monteiro e Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta sexta-feira, 9, que o governo vai ampliar e prorrogar a desoneração da gasolina, desonerar o etanol hidratado, ampliar a subvenção ao etanol e ampliar a subvenção ao diesel.

As medidas têm como objetivo conter a escalada de preços dos combustíveis com a guerra no Irã e utilizarão recursos extras do governo federal, obtidos com a alta nos preços do petróleo, para seu financiamento, disse o ministro em entrevista coletiva no Ministério da Fazenda.

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"Quando você compara o IPCA acumulado em 12 meses agora em setembro, estamos falando de 4,58%. Quando você compara com um período muito parecido em que estava tendo guerra, em setembro de 2022, no mesmo mês, o IPCA era de 7,17%", disse Durigan. "É uma prova real do quanto as medidas que temos adotado acabam mitigando e surtindo efeito na renda das famílias", completou.

Segundo Durigan, as medidas terão duração de um mês, como tem sido o padrão das ações anunciadas para o setor de combustíveis.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/MEDIDAS/DESONERAÇÃO/AMPLIAÇÃO
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