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Durigan afirma que Orçamento do ano que vem terá superávit

Escrito por Marianna Gualter e Daniel Tozzi Mendes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, enfatizou nesta terça-feira, 25, que o Orçamento do ano que vem prevê superávit primário. A fala foi feita durante evento do Movimento Brasil Competitivo (MBC) e da revista Exame.

"O Orçamento do ano que vem está robusto e prevê superávit primário. Basta que sigamos na trajetória de reduzir gasto obrigatório, sigamos recompondo a receita, estabelecendo a reforma tributária como horizonte de boa medida fiscal para o futuro, reduzindo o risco País e abrindo o mercado para o mundo", disse o ministro.

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Durigan frisou ser importante limitar o gasto obrigatório, abrindo espaço para o discricionário e, assim, mantendo a estrutura do arcabouço fiscal. "O fiscal é parte importante do projeto de nação, que tem sido construído com gradualismo e com debate na sociedade. Por isso que conseguimos aprovar as coisas no Congresso."

Ao pontuar os feitos do governo, Durigan afirmou que foram revistas uma série de distorções, como a questão dos fundos e da tributação de bets.

Ressaltou também que o governo aprovou entre 70 e 80 proposições no Congresso.

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Em crítica ao governo anterior, do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, disse que 2026 será diferente de 2022, quando foi apresentado um "Orçamento fictício".

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ARCABOUÇO FISCAL/META/FAZENDA/DURIGAN
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