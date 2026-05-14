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Doze países já solicitaram auxílio a partir de US$ 15 bi em meio à crise de energia, diz FMI

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 13:17:00 Editado em 14.05.2026, 13:24:02
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A diretora de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Julie Kozack, disse nesta quinta-feira, 14, que 12 países já pediram auxílios a partir de US$ 15 bilhões à instituição, sem citar nominalmente as nações. Segundo uma fonte da Reuters, autoridades iraquianas procuraram o FMI para obter assistência financeira como resultado do conflito no Oriente Médio.

Em coletiva de imprensa, Kozack também comentou que muitos países estão pedindo ajuda e orientação sobre como proceder com a política monetária em meio ao choque energético e reiterou as falas da diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva, de que a economia global está caminhando para o cenário adverso traçado na Reunião de Primavera de abril - situação em que a expansão da economia mundial se reduz para 2,5% este ano e a inflação sobe para 5,4%.

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Segundo ela, as expectativas de inflação em curto prazo aumentaram, mas as de médio prazo ainda estão ancoradas e as condições financeiras permanecem acomodatícias. "Coordenação com o Banco Mundial e a Agência Internacional de Energia (AIE) continua para lidar com crise energética", acrescentou.

Perguntada sobe a Argentina, Kozack respondeu que o US$ 1 bilhão acordado para a segunda revisão do programa no âmbito da Linha de Crédito Ampliada (EFF, na sigla em inglês) pode ser disponibilizado ao país na próxima semana. Sobre a Venezuela, ela disse que as discussões continuam, mas que as autoridades não pediram, até o momento, um acordo em nível técnico.

A diretora de Comunicações também foi breve ao comentar a cúpula entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping: "ações que permitam a redução das tensões comercias são bem-vindas pelo FMI".

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EUA/IRÃ/GUERRA/EFEITOS ECONÔMICOS/ENERGIA/FMI/AUXÍLIO
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