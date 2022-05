Doze países aderem ao novo pacto comercial Indo-Pacífico com EUA, diz Biden

(via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira (23) que 12 países aderiram ao Quadro Econômico Indo-Pacífico (IPEF, na sigla em inglês), um novo pacto comercial que pretende aproximar Washington de economias asiáticas em questões como cadeias de suprimentos, comércio digital, energia limpa e esforços anticorrupção.

continua após publicidade .

Austrália, Índia, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia estão entre os signatários, assim como Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã. Junto com os Estados Unidos, essas nações representam 40% do PIB global.

Em comunicado conjunto, os países afirmaram que, após os distúrbios causados pela pandemia da covid-19 e a guerra na Ucrânia, o pacto ajudará coletivamente a preparar as "economias para o futuro". Fonte: Associated Press.