DOU Extra: Fazenda prorroga por 36 meses exploração da Lotex pela Caixa

O Ministério da Fazenda publicou nesta sexta-feira, 30, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), portaria que prorroga por 36 meses a autorização para a Caixa Econômica Federal explorar a Loteria Instantânea Exclusiva (Lotex), as raspadinhas. A prorrogação vale a partir de 1º de novembro de 2026 e o prazo pode ser renovado, até o início da execução indireta pelo operador vencedor do processo licitatório da concessão.

A operação dessa modalidade de aposta tinha sido paralisada em 2015. Em dezembro de 2023, a Caixa foi autorizada a retomar a exploração da Lotex. O prazo no entanto se encerrava em novembro deste ano.