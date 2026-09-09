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ECONOMIA

Dona da Zara, Inditex mantém ritmo de aumento de vendas apesar do cenário de mercado difícil

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Inditex, dona da Zara, afirmou que o crescimento recente das vendas foi amplamente estável em um momento em que varejistas enfrentam condições desafiadoras de mercado e a continuidade de interrupções causadas pela guerra no Oriente Médio.

A empresa espanhola, que também reúne marcas como Massimo Dutti e Bershka, registrou um aumento de 9% nas vendas em relação ao ano anterior no período de 1º de agosto a 7 de setembro, com base em moeda constante.

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A taxa de crescimento se compara ao avanço de 9,2% nas vendas que a companhia informou para o primeiro semestre do seu ano fiscal, até julho, totalizando 19,76 bilhões de euros (US$ 22,97 bilhões). Analistas esperavam 19,65 bilhões de euros, segundo estimativas compiladas pela Visible Alpha.

Os varejistas estão lidando com a alta dos custos de matérias-primas e de transporte devido à guerra no Golfo Pérsico, além da piora no sentimento do consumidor. Apesar dessas dificuldades, analistas esperavam que a Inditex mantivesse um forte ritmo, ajudada por sua estratégia de abastecimento local, métodos de transporte diversificados e sua plataforma logística altamente integrada.

O lucro líquido no primeiro semestre do ano fiscal da Inditex subiu para 2,98 bilhões de euros, ante 2,79 bilhões de euros um ano antes.

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Para o ano até janeiro de 2027, a empresa continua prevendo margem bruta estável, com variação para mais ou para menos de meio ponto porcentual. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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