O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 23, e os juros futuros acompanham, estendendo a escalada dos ativos locais na quinta-feira, dia 19, antes do feriado brasileiro da Consciência Negra. O movimento interno reflete a cautela persistente dos agentes financeiros com o cenário fiscal em dia de votação esperada na Câmara do projeto de ajuste do governo.

O relator do pacote fiscal na Câmara, Mauro Benevides Filho (União-CE), pretende apresentar novas propostas econômicas ao governo Lula na primeira semana de dezembro. Ele manteve o texto aprovado pelo Senado para evitar nova votação naquela Casa e defende excluir investimentos das regras fiscais. Confiante na votação desta segunda-feira, espera quórum acima dos 257 votos necessários.

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O mercado também aguarda indicações da equipe ministerial no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, em especial o ministro da Fazenda, mas ele já sinalizou que não tem pressa. Em live no sábado, Lula criticou a pressão do mercado para que ele anuncie os novos ministros.

Os ajustes iniciais também precificam a leve valorização da moeda americana e dos juros dos Treasuries em meio ao forte apetite por risco em Nova York, após o tombo das ações em Nova York na sexta-feira, 22.