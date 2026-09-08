Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar volta a fechar abaixo de R$ 5,10 com quadro eleitoral no radar

Escrito por Antonio Perez (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar exibiu queda firme nesta terça-feira, 8, e voltou a fechar abaixo da linha de R$ 5,10 pela primeira vez desde o início de agosto. Além do ambiente externo favorável a divisas emergentes, em especial as latino-americanas, o real se beneficiou de uma redução de prêmios de risco embutidos nos ativos locais diante do aumento das chances da oposição na corrida presidencial.

"O dólar cai com o mercado precificando o crescimento de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais", afirma o economista Ian Lopes, da Valor Investimentos, lembrando que investidores veem a candidatura da oposição mais inclinada a promover um ajuste fiscal no próximo governo. "Além disso, a crise no Supremo Tribunal Federal parece favorável à candidatura de Flávio."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após uma série de levantamentos mostrarem empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com o petista numericamente à frente, pesquisa Quaest divulgada na segunda-feira à noite trouxe os dois candidatos empatados com 41% das intenções de voto em simulação de eventual segundo turno. Sondagem da BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira pela manhã mostrou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na liderança numérica também em segundo turno, com 46%, contra 45% do petista.

Com o quadro eleitoral no radar, o dólar já abriu em baixa firme e rompeu o piso de R$ 5,10 na primeira hora de negócios, tocando a mínima de R$ 5,0712 no fim da manhã, em sintonia com máximas do Ibovespa acima dos 189 mil pontos. Após reduzir o ritmo de queda ao longo da tarde, terminou o dia em queda de 0,88%, a R$ 5,0858. A moeda americana recua 1,82% frente ao real nos cinco primeiros pregões de setembro, após alta de 2,16% em agosto.

O real apresentou o segundo melhor desempenho entre as moedas mais líquidas, atrás apenas do peso chileno, que foi impulsionado por máximas históricas do cobre. As cotações do petróleo subiram mais de 2%, em meio a novos ataques no Oriente Médio, com o Brent na casa de US$ 97 - o que é favorável aos termos de troca do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O dólar cai com o retorno do capital externo para a bolsa, associado às pesquisas eleitorais, e a revisão para cima dos fluxos comerciais com petróleo, que segue pressionado", afirma o economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho, ressaltando que o apetite do estrangeiro pela bolsa "parece consistente com o aumento da probabilidade de ajuste fiscal a partir de 2027".

Após revelação, pela Polícia Federal (PF), de relação de proximidade entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo hoje. A Segunda Turma da Corte formou maioria hoje para confirmar decisão do ministro André Mendonça que determinou o afastamento preventivo do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.

A decisão pelo afastamento veio após Moraes divulgar trecho de relatório de inteligência da PF que questiona a atuação de Mendonça e sugere que o ministro teria adotado "posturas muito diferentes" em relação a suspeitas envolvendo integrantes da Corte. À tarde, reportagem do Estadão revelou que o presidente do STF, Edson Fachin, cogita assumir os inquéritos sobre o Master e o INSS, hoje relatados por Mendonça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O chefe de estratégia global de câmbio do banco ING, Chris Turner, observa que as denúncias contra o filho mais velho do presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suposto tráfico de influência, e as "manchetes sobre Moraes" parecem abalar a candidatura do petista.

"Investidores estrangeiros preferem as políticas de contenção fiscal e desregulamentação de Bolsonaro", afirma Turner, que tem visão neutra sobre o real e prevê taxa de câmbio em R$ 5,15 em três meses e R$ 5,00 em seis meses.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/DÓLAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV