Dólar vira para baixo com ajuste após estresse eleitoral e recuo em Treasuries e petróleo

Após subir 8,21% ontem, a R$ 5,4029, reagindo à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o dólar à vista abriu em leve alta, acompanhando a valorização da moeda americana no exterior, mas passou a cair, embora permaneça acima de R$ 5,35, contribuindo para pressionar os juros futuros para baixo. Uma intervenção do Tesouro para ajudar a reduzir a disfuncionalidade do mercado também ajuda no alívio das taxas de juros. O Tesouro cancelou o leilão tradicional de LFT e leilão de recompra de NTN-B.

Os rendimentos dos Treasuries também recuam, em meio à queda do petróleo, que chegou a subir mais cedo, mas virou para baixa com os esforços diplomáticos para reduzir as tensões no Oriente Médio. Irã, Arábia Saudita, Paquistão e Turquia concordaram em manter as conversas de paz, mas o mercado segue atento aos ataques dos Houthis contra a Arábia Saudita e aos riscos à navegação no Estreito de Ormuz.

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No noticiário desta terça-feira, o presidente da China, Xi Jinping, enviou hoje uma mensagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para parabenizá-lo pela reeleição e defender o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países, segundo comunicado divulgado pelo governo chinês.

A PF cumpriu nove mandados de busca em São Paulo e Pernambuco para investigar investimentos do São Roque Prev no Banco Master, com prejuízo estimado em R$ 121 milhões.

O Banco Central informou que o Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 16,99% em junho, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre desse ano. Em dezembro de 2025, o índice era de 17,10%. O ROE do Sistema Financeiro Nacional caiu de 16,30% em dezembro de 2025 para 15,33% nos 12 meses encerrados em junho, segundo o Banco Central. Os resultados dos testes de estresse indicam que o sistema bancário possui capitalização adequada.

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O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) acelerou o ritmo de alta a 0,35% em outubro, após avanço de 0,25% em setembro, de acordo com a Fundação Getulio Vargas. Com esse resultado, o índice acumula valorização de 6,75% nos últimos 12 meses e de 6,23% no ano.O Índice de Confiança da Construção (ICST) subiu 0,2 ponto em outubro, atingindo 90,7 pontos. Na média móvel trimestral, o indicador recuou 0,6 ponto, para 91,0 pontos.

A confiança do consumidor francês caiu de 85 em setembro para 80 em outubro, menor nível desde junho de 2013, diante de protestos e preocupações fiscais. O resultado ficou abaixo da expectativa de estabilidade e da média histórica de 100, segundo o Insee.

Às 9h41, o dólar à vista tinha mínima a R$ 5,3391, com queda de 1,18%.