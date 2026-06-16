Dólar vai a R$ 5,08 com cenário eleitoral e tombo do petróleo

O dólar exibiu alta firme frente ao real nesta terça-feira, 16, na contramão do comportamento da moeda americana no exterior, e flertou com o fechamento na linha de R$ 5,10. Operadores atribuem o tropeço do real a preocupações com o quadro fiscal, após nova pesquisa reforçar o favoritismo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial, e ao tombo do petróleo, que levou à redução de posições baseadas na tese da melhora dos termos de troca.

A cautela antes da superquarta - com decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos - também contribuiu para a busca por posições defensivas. Há receio de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), apesar do alívio nos preços do petróleo, adote um tom duro. Por aqui, a deflação do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de junho e o resultado fraco do varejo em abril sinalizam espaço para a continuidade do movimento de calibração da taxa Selic. O potencial estreitamento do diferencial de juros interno e externo, que ainda tende a se manter elevado, serviria de gatilho para uma moderação do apetite pelo real.

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Após uma queda na primeira hora de negócios, quando registrou mínima de R$ 5,0495, a moeda americana passou a operar em terreno positivo. Com máxima de R$ 5,1030, no fim da manhã, o dólar à vista fechou em alta de 0,39%, a R$ 5,0867. A divisa avança 0,50% nos dois primeiros pregões da semana e acumula valorização de 0,87% em junho, depois de avanço de 1,82% em maio. No ano, as perdas são de 7,33%.

O economista Fabrizio Velloni avalia que o ambiente interno deve se tornar mais relevante para a formação da taxa de câmbio com um cessar-fogo mais prolongado no Oriente Médio e a proximidade das eleições. "A pesquisa eleitoral de hoje faz o mercado precificar a continuidade do atual governo e da política fiscal expansionista, o que se reflete no dólar e também na curva de juros", afirma Velloni.

Pesquisa CNT/MDA, divulgada por volta das 11h, confirmou a desidratação da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), abalada desde o chamado Flávio Day 2.0, em 13 de maio, quando houve a revelação de ligação entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em simulação de primeiro turno, Lula passou de 39% para 31,8% de abril para cá, ao passo que Flávio recuou de 30% para 28,2%. No segundo turno, o presidente vence o senador por 49,3% a 36,8%. Em abril, a vantagem do petista era menor (45% a 40%).

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As cotações internacionais do petróleo caíram mais de 5%, dando sequência ao movimento de perdas da segunda-feira, diante da possibilidade de que o acordo de cessar-fogo traga autorização para a retomada imediata das exportações iranianas, segundo informação do The Wall Street Journal. O contrato do Brent para agosto fechou em baixa de 5,06%, a US$ 78,96 o barril - abaixo da marca de US$ 80 pela primeira vez desde março.

Sócio da Veedha Investimentos, Rodrigo Moliterno observa que a queda do petróleo é negativa para a bolsa local e pode ter levado à saída de recursos de investidores estrangeiros, em um momento no qual o fluxo para o país já está abalado pela rotação de carteiras favorável ao mercado acionário americano. "Temos também a questão eleitoral e a expectativa pela decisão do Copom amanhã. Isso está afugentando um pouco o investidor estrangeiro do nosso mercado", afirma Moliterno.

Termômetro do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes, o índice DXY operava em alta de 0,06% no fim da tarde, ao redor dos 99,550 pontos, após máxima de 99,791 pontos. O iene teve ligeira depreciação, a despeito de o Banco do Japão (BoJ), como esperado, ter elevado a taxa básica de juros de 0,75% para 1%, o maior nível desde 1995.

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O estrategista de câmbio Francesco Pesole, do ING, observa que a manutenção do Dollar Index nos níveis atuais, apesar do tombo do petróleo na esteira do acordo entre Estados Unidos e Irã, sugere um "dólar estruturalmente mais forte", com investidores mais atentos aos sinais dos bancos centrais.

"Isso coloca a reunião do FOMC (comitê de política monetária do Fed) como ponto central para o câmbio. O dólar pode se manter resiliente, mas precisa de um aceno dos diretores do Fed, especialmente do novo presidente, Kevin Warsh, de que aumentos da taxa de juros são uma possibilidade real", afirma Pesole, em nota.