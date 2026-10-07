Dólar vai a R$ 5,01 com exterior negativo e ajustes após rali eleitoral

Após dois pregões seguidos de queda, em que acumulou desvalorização de 4,62%, o dólar subiu nesta quarta-feira, 7, frente ao real e ultrapassou a marca de R$ 5,00. A alta global da moeda norte-americana e os níveis elevados das taxas dos Treasuries pesaram sobre as divisas emergentes, o que pode ter levado investidores a embolsar lucros obtidos com o rali eleitoral.

Depois de rondar os R$ 5,00 ao longo a tarde, o dólar à vista tocou máxima de R$ 5,0167 na reta final dos negócios, embora não tenha ocorrido aceleração dos ganhos da moeda lá fora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Operadores não identificaram um gatilho específico para esse movimento, mas citam possível desconforto com declarações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de que o projeto que põe fim à escala 6x1 pode ser apreciado antes do segundo turno. Trata-se de uma das bandeiras de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O dólar terminou o dia em alta de 0,72%, a R$ 5,0112. Com o tropeço no fim do pregão, o real amargou o pior desempenho entre as divisas latino-americanas. Na semana, a taxa de câmbio recua 3,94%, o que leva as perdas acumuladas em 2026 para 8,70%.

O economista-chefe da Bravonte Capital, Eduardo Velho, avalia que o câmbio já absorveu boa parte do impacto do fluxo estrangeiro e da queda do prêmio de risco com o chamado "trade eleitoral". "O anúncio de apoio de outros candidatos à candidatura que o mercado considera propensa a fazer um ajuste fiscal limita a intensidade da alta do dólar frente ao real", afirma Velho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em costura política para o segundo turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) já obteve o apoio dos candidatos derrotados Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo), além do endosso do PP e do União Brasil. Ele ainda negocia com Republicanos e Podemos. A expectativa é pela divulgação, na quinta-feira, 8, da primeira pesquisa Datafolha para o segundo turno.

"Após o rali no primeiro turno, a direção dos preços dos ativos provavelmente dependerá dos sinais das pesquisas, das declarações dos candidatos sobre cargos-chave no gabinete e de um esboço mais preciso para a estratégia fiscal", afirma o Goldman Sachs, em relatório assinado pelo diretor de pesquisa macroeconômica para a América Latina, Alberto Ramos.

Lá fora, o índice DXY - referência do comportamento do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes - subia 0,46% perto do fim da tarde, após máxima aos 102,499. A taxa da T-note de 10 anos operava na casa de 5,28%, em ligeira queda, depois de máxima de 5,36%, maior nível em 24 anos. Após esboçar uma arrancada pela manhã, os preços do petróleo perderam força à tarde, mas o contrato do Brent para dezembro se manteve acima dos US$ 100 por barril.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Divulgada à tarde, a ata do encontro do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em setembro, quando a taxa básica dos EUA foi elevada para a faixa entre 3,75% e 4%, reiterou que as atenções do BC dos EUA seguem voltadas para a inflação. A maioria dos dirigentes do Fed avalia como apropriado um novo aumento do juro básico até o fim do ano.

A economista Luíza Pinese, da XP, destaca que o "ambiente global segue ambíguo" para o Brasil. De um lado, há o aperto monetário nos EUA e juros mais altos nas economias avançadas. De outro, os preços de commodities relevantes para o país, como petróleo e grãos, seguem elevados, o que favorece os termos de troca.

"A escalada das taxas dos títulos soberanos de longo prazo nos Estados Unidos reduz a atratividade relativa dos ativos financeiros de economias emergentes, sendo o principal risco para a moeda brasileira", afirma Pinese, que mantém projeção de taxa de câmbio em R$ 5,00 em dezembro deste ano e de R$ 5,30 no fim de 2027. "Caso a perspectiva de um ajuste fiscal mais profundo ganhe tração após as eleições, a apreciação recente tende a se sustentar e abrir espaço para uma taxa de câmbio mais valorizada, sobretudo em 2027."