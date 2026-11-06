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Dólar tem viés de alta por cautela externa e incertezas fiscais

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar à vista opera com viés de alta na manhã desta sexta-feira, 6, acompanhando a valorização da moeda norte-americana no exterior ante as principais divisas e moedas emergentes ligadas a commodities. O movimento reflete o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio e as expectativas de alta dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-ameriano) em dezembro, diante da inflação elevada nos Estados Unidos.

Os rendimentos dos Treasuries também ganham força antes do relatório de emprego norte-americano (payroll) de outubro (10h30, de Brasília). O dado ajudará a guiar as apostas para a política monetária dos EUA, o que influencia as curvas de juros de outros países.

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Os investidores aguardam ainda o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no domingo, quando ele deve reiterar o compromisso com as metas fiscais. Medidas concretas, porém, só são esperadas após 16 de novembro, quando o presidente retorna da COP31, na Turquia.

Ontem, o dólar a vista subiu 0,68%, a R$ 5,4886, no maior valor de fechamento desde dezembro de 2025.

À noite, Lula deu vários sinais ao mercado durante uma live no YouTube, ao lado do deputado federal André Janones (Rede-MG). O presidente pregou uma economia arrumada, responsabilidade fiscal e jurídica para atrair investimentos e afirmou que quer tornar o Brasil referência em inteligência artificial. Lula também defendeu o beneficiamento de minerais críticos e terras raras no Brasil, com participação estrangeira sob regras que garantam agregação de valor no País e disse que discutirá hoje, com um grupo de ministros, o texto da Medida Provisória (MP) que cria o Ministério da Segurança Pública.

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No noticiário da manha, o empresário Leonardo Serrano Giunchetti, dono da Signature Luxury Services, relatou em depoimento à Polícia Federal que o controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, usou a agência para bancar viagens e hospedagens de alto padrão e eventos para políticos, incluindo o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Serrano disse ter feito "cerca de duzentos atendimentos" a Vorcaro.

O BRB, envolvido no escândalo do banco Master, discute um Programa de Desligamento Voluntário (PDV) para cortar até 500 funcionários, no maior enxugamento de pessoal de sua história. A privatização do banco também voltou a ser discutida nos bastidores após a reeleição da governadora Celina Leão (PP).

No exterior, a inflação anual medida pelo índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acelerou de 4,3% em agosto para 4,5% em setembro, impulsionada sobretudo pelo encarecimento da energia, segundo comunicado da entidade.

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No Oriente Médio, o vice-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Bagheri, afirmou que Teerã exige ações concretas dos Estados Unidos, e não apenas compromissos formais, antes de retomar as negociações diplomáticas.

Na Turquia, as autoridades prenderam a ex-ministra Fatma Betul Sayan Kaya, ex-vice-presidente do partido governista do presidente Recep Tayyip Erdogan, por suposto envolvimento em um escândalo de manipulação de preços de ações relacionado a vários fundos de investimento.

Às 9h12, o dólar à vista apresentava mínima a R$ 5,4890, com alta de 0,01%.

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