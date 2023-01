Dólar tem ligeira alta antes de PCE dos EUA e reunião de Lula com governadores

Silvana Rocha (via Agência Estado)

O dólar exibe alta moderada nos primeiros negócios desta sexta-feira, 27, acompanhando a tendência no exterior e dos retornos dos Treasuries também, em meio à espera do índice de gastos com consumo PCE, medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, que se reúne na próxima semana.

Há uma pitada de cautela fiscal no pano de fundo, com a reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e governadores para tratar da recomposição de receitas dos estados após mudança no ICMS de combustíveis. O encontro estava marcado para começar às 9h30, mas está atrasado.

Na agenda do dia, o Tesouro Nacional antecipou em uma hora a divulgação do resultado primário do governo central (Tesouro, Banco Central e Previdência) do mês de dezembro e o fechamento do ano de 2022. Com isso, os dados serão publicados às 12h30. Às 13h, o secretário do Tesouro, Rogério Ceron, comanda a coletiva à imprensa.

Mais cedo, o Índice de Confiança da Indústria (ICI) caiu 0,2 ponto em janeiro, após alta de 1,2 ponto em dezembro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice atingiu 93,1 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada da Indústria (Nuci) cedeu 0,8 ponto porcentual, a 78,8%, o pior resultado desde maio de 2021 (77,8%).

Às 9h31 desta sexta, o dólar à vista subia 0,22%, a R$ 5,0857, em ligeira recuperação após acumular perdas de cerca de 3,7% em janeiro.