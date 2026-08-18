Dólar tem ligeira alta ante real com exterior mais cauteloso

O dólar à vista opera em alta ante o real nesta terça-feira, 19, próximo de R$ 5,21, acompanhando o avanço da moeda americana frente às principais divisas emergentes e um ambiente externo mais cauteloso. O petróleo está acima de US$ 90 por barril, em meio às preocupações com os efeitos da commodity sobre a inflação e as perspectivas para os juros.

O movimento do câmbio, porém, é moderado. O dólar à vista abriu a R$ 5,2102 e chegou à mínima de R$ 5,2017, enquanto o contrato para setembro abriu a R$ 5,2230 e chegou a R$ 5,232. Por volta das 10h, ambos os contratos operavam próximos da estabilidade, com viés de alta.

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No Brasil, o mercado acompanha os efeitos da desaceleração da atividade sobre as perspectivas para a política monetária, além dos riscos fiscal e eleitoral. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) caiu 0,64% em junho, abaixo da expectativa de recuo de 0,50%, enquanto o Relatório Focus mostrou queda da projeção para o crescimento de 2027 e alta da estimativa para a inflação no mesmo ano.

A atuação do Banco Central também permanece no radar. A autarquia oferta nesta terça até US$ 2,5 bilhões em swaps cambiais para rolagem dos vencimentos de setembro, além de até R$ 5 bilhões em operações compromissadas de três meses. Às 14h, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, reúne-se com representantes da Febraban e dos principais bancos, em São Paulo.

Na segunda-feira, 17, o dólar à vista fechou em R$ 5,2012, com baixa de 0,36%, após ter acumulado cinco sessões consecutivas de alta na semana passada.