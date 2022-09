Dólar tem forte alta ante o real após frustração com dados de inflação nos EUA

Paula Dias (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A frustração do mercado internacional com o dado de inflação no varejo dos Estados Unidos em agosto impõe forte pressão compradora nos mercados de câmbio e o dólar registra alta expressiva na manhã desta terça, 13, de volta ao patamar dos R$ 5,20, depois de ter iniciado o dia em queda.

continua após publicidade .

O índice de preços ao consumidor (CPI) ficou em +0,1% no mês passado, quando a mediana das estimativas apontava para -0,1%, o que seria a primeira deflação desde maio de 2020. O dado maior que as estimativas trouxe de volta à tona o temor de uma política monetária mais severa nos Estados Unidos.

"O mercado agora vai tentar precificar a próxima reunião do Federal Reserve, buscando saber se o Fed aumentará os juros em maior proporção, se vai aumentar o tom duro de sua comunicação ou as duas coisas", disse André Rolha, diretor da Venice Investimentos. Apesar do estresse no exterior, ele acredita que o câmbio brasileiro se comporta de maneira razoável. "Com a alta do DXY que estamos vendo, o fortalecimento do dólar ante o real poderia ser pior", afirma o profissional, apontando que fundamentos domésticos positivos vêm freando uma apreciação do dólar.

continua após publicidade .

Às 10h13, o dólar à vista era cotado a R$ 5,1960, em alta de 1,93%. No mercado futuro, o dólar para liquidação em outubro subia 2,04%, aos R$ 5,2225. O DXY avançava 1,12%, aos 109,53 pontos.