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ECONOMIA

Dólar tem alta moderada enquanto investidor analisa ata e espera por CPI dos EUA

Escrito por Paula Dias (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar opera em alta moderada nesta primeira hora de negociação desta terça-feira, 10, com o investidor ainda digerindo o teor da ata da última reunião do Copom. O documento foi considerado por boa parte dos analistas como de teor "hawkish", embora o colegiado tenha afastado a possibilidade de elevação da taxa Selic no curto prazo.

A expectativa da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que mede a inflação no varejo, também mantém o investidor na defensiva. No mercado futuro de juros, as taxas dos vencimentos curtos e intermediários recuam levemente, enquanto as mais longas oscilam perto dos ajustes de segunda-feira (9). O Ibovespa futuro registra ligeira alta, bem como a maioria dos índices futuros de Nova York.

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