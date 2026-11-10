Dólar tem alta moderada enquanto investidor analisa ata e espera por CPI dos EUA

O dólar opera em alta moderada nesta primeira hora de negociação desta terça-feira, 10, com o investidor ainda digerindo o teor da ata da última reunião do Copom. O documento foi considerado por boa parte dos analistas como de teor "hawkish", embora o colegiado tenha afastado a possibilidade de elevação da taxa Selic no curto prazo.

A expectativa da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI) nos Estados Unidos, que mede a inflação no varejo, também mantém o investidor na defensiva. No mercado futuro de juros, as taxas dos vencimentos curtos e intermediários recuam levemente, enquanto as mais longas oscilam perto dos ajustes de segunda-feira (9). O Ibovespa futuro registra ligeira alta, bem como a maioria dos índices futuros de Nova York.