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ECONOMIA

Dólar sobe pelo 3º dia por cautela com trade eleitoral

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O dólar estende alta no mercado à vista pelo terceiro dia, e os juros futuros avançam também, refletindo a cautela no trade eleitoral, após pesquisas Quaest e Indexa confirmarem empate técnico apertado na disputa presidencial, aumentando expectativas pelo Datafolha no fim da tarde desta quinta-feira, 15.

Às 9h33, o dólar à vista ganhava 0,44%, a R$ 5,05, acumulando ganho de 1,30 na semana.

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O mercado e setor produtivo digerem também a aprovação no Senado da PEC do fim da Escala 6x1, os efeitos econômicos e na eleição a dez dias do segundo turno. Vendas fracas no varejo em segundo plano.

No exterior, o dólar e juros dos Treasuries recuam com a percepção que o Fed pode não subir juro em outubro, enquanto o petróleo opera sem direção única.

2º Turno

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A pesquisa Indexa/Broadcast mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto no segundo turno, ante 42% de Lula (PT), em empate técnico, dada a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais. Nos votos válidos, o senador tem 51%, contra 49% do presidente.

Lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira o deputado estadual eleito Márcio Canella (União Brasil), segundo mais votado do Rio de Janeiro, e o ex-secretário estadual de Polícia Civil Marcus Amim, na oitava fase da Operação Unha e Carne, que investiga lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis. Autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, a operação também determinou a suspensão das atividades de 112 empresas ligadas ao esquema, incluindo 96 postos.

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Varejo

As vendas do varejo restrito subiram 0,1% em agosto ante julho no Brasil, após queda de 0,8% no mês anterior, abaixo da mediana de 0,7% esperada pelo mercado. Na comparação anual, avançaram 0,4%, ante expectativa de 1,6%. No varejo ampliado, que inclui veículos, material de construção e atacado alimentício, houve queda mensal de 0,2%, contrariando a previsão de alta de 1%. Em 12 meses, o varejo restrito cresceu 1,6% e o ampliado, 1,4%.

Desemprego

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A taxa média de desemprego da OCDE ficou em 5% em agosto de 2026, próxima da mínima histórica. No segundo trimestre, a taxa de emprego atingiu recorde de 70,4% e a participação na força de trabalho, de 74,2%, embora ambas tenham permanecido praticamente estáveis. Entre jovens de 15 a 24 anos, o desemprego subiu para 11,3% em agosto.

Trump

Pesquisa AP-NORC aponta desgaste de Donald Trump e alerta para o Partido Republicano nas eleições legislativas de meio de mandato. A maioria dos eleitores considera que o presidente está aquém do esperado, demonstra maior disposição para votar entre democratas e prefere que o partido assuma o controle do Congresso.

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