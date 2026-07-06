Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Dólar sobe em linha com exterior em meio queda do petróleo

Escrito por Silvana Rocha (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 09:45:00 Editado em 06.07.2026, 09:55:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O dólar opera em alta moderada no mercado à vista na manhã desta segunda-feira, 6, alinhado à valorização externa da divisa americana ante pares fortes e moedas emergentes ligadas a commodities em meio à queda leve do petróleo. A commodity reage à confirmação pela Opep+ de um novo aumento da produção e diante da normalização dos fluxos pelo Estreito de Ormuz. No entanto, as negociações entre EUA e Irã seguem sem acordo para encerrar o conflito.

Os juros futuros adotam viés de baixa após desaceleração do IPCA 2026 no Focus e do sinal na semana passada do secretário-executivo da Fazenda, Rogério Ceron, garantindo que o Tesouro está "pronto para atuar no mercado se necessário". A curva também se ajusta ao recuo dos rendimentos dos Treasuries, após o payroll dos EUA de junho abaixo do esperado e da redução das apostas de alta dos juros pelo Federal Reserve em setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A projeção do IPCA de 2026 caiu de 5,33% para 5,30%; para 2027, subiu de 4,17% para 4,18%; 2028 permaneceu em 3,70% e 2029 seguiu em 3,50%, segundo o boletim Focus. As estimativas seguem acima das projeções do Banco Central para 2026 (5,2%), 2027 (3,7%) e 2028 (3,1%).

A inflação anual ao consumidor da OCDE acelerou de 4,4% em abril para 4,6% em maio, impulsionada pela alta dos preços de energia. A inflação de energia avançou de 13,2% para 15,8%, com aceleração em 26 dos 37 países analisados.

Após desvios superiores a R$ 1,5 bilhão em ataques a instituições financeiras nos últimos 12 meses, o Banco Central prepara sanções para restringir o acesso ao Pix de bancos e fintechs com falhas de cibersegurança, segundo o jornal O Globo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na Rússia, o Kremlin informou que os presidentes Vladimir Putin e dos EUA, Donald Trump, concordaram em manter novos contatos em breve, após relatos de uma possível conversa entre os líderes depois da reunião de Trump com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, à margem da cúpula da Otan.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
MERCADO/DÓLAR
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV