Dólar sobe em linha com exterior e de olho em pesquisa eleitoral

O dólar opera em alta leve e alinhada à valorização externa da divisa americana e dos rendimentos dos Treasuries em meio ao ligeiro recuo do petróleo. Os investidores monitoram nesta terça-feira, 19, os desdobramentos das negociações entre os Estados Unidos e o Irã visando um acordo de paz, que seguem incertas, bem como avaliam como negativo o resultado da pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostrando queda do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após a revelação do áudio enviado ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, pedindo recursos para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O Irã apresentou aos EUA uma proposta para acordo que prevê manutenção do direito ao enriquecimento de urânio, fim das sanções unilaterais, retirada de forças americanas do entorno iraniano e liberação de ativos congelados. Teerã também pede o fim do bloqueio marítimo e compensações pela guerra. O movimento ocorre enquanto o presidente dos EUA, Donald Trump afirma haver "negociações sérias" e expectativa de um acordo com o Irã.

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Líderes do Centrão reforçaram a intenção de adotar neutralidade na disputa presidencial após diálogos do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Partidos como União Brasil, PP e Republicanos ainda não definiram apoio e tendem a liberar filiados para escolher candidatos.

Em Paris, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, reuniu-se com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, durante encontro do G7. Eles discutiram a agenda entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva, os impactos econômicos do conflito no Estreito de Ormuz, comércio bilateral e um acordo de cooperação contra tráfico de drogas e armas.

No radar estão ainda comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed) ao longo do dia, o presidente do BC Gabriel Galípolo em audiência no Senado nesta manhã e um indicador do setor imobiliário americano.